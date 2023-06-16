Yunanistan’da seçimlerinde Türkiye krizi

Yunanistan 25 Haziran’da düzenlenecek ikinci tur genel seçime hazırlanırken iktidar ve muhalefet arasında Türkiye tartışması patlak verdi. Başbakan Miçotakis'in "Türk Konsolosluğu seçime müdahale etti" iddiasına SYRIZA lideri Çipras'tan çok sert tepki geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'da Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiği iddiası, iktidar ve muhalefet arasında krize dönüştü.

Başbakan ve iktidar partisi Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürmüş, Gümülcine’deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA’nın Türk kökenli iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu.

Miçotakis, bu konuda Yunan istihbaratının SYRIZA'yı da bilgilendirdiklerini savunurken Yeni Demokrasi sözcüsü Akis Skerços'un katıldığı bir televizyon programında azınlığa hitaben, “Yunan vatandaşlarının sahip olduğu haklara sahip olmak istiyorlarsa, Yunan ulusal politikasını destekleyen milletvekillerini desteklemeliler” demesi tartışma yaratmıştı.

SYRIZA lideri Aleksis Çipras ise iktidar tarafından hedef alınan Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'a listesinde birinci sıradan yer vererek Miçotakis'in Türk azınlığı seçim malzemesi olarak kullanıldığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirtmişti.

‘TÜRK AZINLIĞA ŞANTAJ’

SYRIZA lideri, son açıklamasında da Miçotakis'in Yunan istihbaratının Türk Konsolosluğu'nun seçime müdahalesi konusunda partisine bilgi verdiği iddiasını reddederek “Miçotakis yalan söylüyor” dedi. Crete TV'ye konuşan Çipras, Başbakan'ın Türk azınlıklarla ilgili söylemlerini “hassas bir konuya dair büyük sorumsuzluk” ve “Türk azınlığa şantaj” diye niteledi.

Azınlık sorununun seçim malzemesi yapılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Çipras, iktidarın söyleminin Ankara'nın işine yarayacağını savunarak konuyu Geçici Başbakan İoannis Sarmas'la da görüştüğünü söyledi.

YENİ DEMOKRASİ’NİN BAŞARISIZ OLDUĞU TEK BÖLGE

Yeni Demokrasi partisi 21 Mayıs'taki ilk tur seçimde oyların yüzde 40'ından fazlasını alarak büyük başarı kazanmıştı ama Batı Trakya Türklerinin yoğun olduğu Rodop, partinin çoğunluğa ulaşamadığı tek bölge olarak dikkat çekmişti. Partideki birçok isim, Rodop'taki sonucun Türk konsolosluğun SYRIZA'nın Türk kökenli adaylarına verdiği destekten kaynaklandığını öne sürüyor.

Miçotakis'in kız kardeşi olan eski Dışişleri Bakanı Bakoyanni, seçimin ardından 9 Haziran’da düzenlediği Batı Trakya ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Rodop’ta bölge halkının SYRIZA’yı desteklemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, “Sizden destek bekliyorum. Siz beni desteklemezseniz ben sizi yarın destekleyemem. Atina'da herkes azınlığı benim gibi sevmiyor. Bu mesajı vermek için buradayım. Destek bekliyoruz. Bize destek vermezseniz, işler daha zor olacak” demişti. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Yunanistan, Türkiye sınırına yeni çelik çitler yerleştiriyor

İlginizi Çekebilir Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu