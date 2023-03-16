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Yunanistan’da tren kazasına karşı büyük grev

En az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla sarsılan Yunanistan’da on binlerce çalışan, hükümeti protesto etmek için iş bıraktı.

Sozcu.com.tr
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Yunanistan’da tren kazasına karşı büyük grev

Yunanistan'da en az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasını protesto etmek amacıyla on binlerce çalışan bugün greve gitti.

28 Şubat'ta yaşanan tren kazasından hükümetin ihmalini sorumlu tutan sendikalar, günlerdir grevler düzenleyerek hükümeti protesto ediyor. Bugün düzenlenen greve özel sektör ve kamu sendikaları da destek veriyor.

Kamu kurumları ve okullar grev nedeniyle bugün kapalı kaldı. Taksiciler ve metro çalışanlarının da destek verdiği grev, ulaşımı felç etti. Birçok uçuş da iptal edildi.

Sendikalardan yapılan açıklamada kazayla ilgili şeffaf ve kapsamlı soruşturma çağrısı yapılarak “Bu konunun üzerinin örtülmesinin ve sorumluların yargılanmaktan kaçmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

Mayısta seçime gitmesi planlanan ülkede tren kazasının yol açtığı öfke, Başbakan Kiriakos Miçotakis'e desteğin düşmesine de yol açıyor.

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