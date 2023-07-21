Zaporijya’daki reaktörlerin çatılarına erişim izni bekleniyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), uzmanların, geçen hafta boyunca Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nde (ZNPP) ek denetimler gerçekleştirdiklerini ancak hâlâ reaktör binalarının çatılarına erişim izni beklediklerini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Genel Direktör Rafael Grossi, IAEA uzmanlarının geçen hafta boyunca Ukrayna’nın ZNPP’de ek denetimler gerçekleştirdiklerini ve şu ana kadar herhangi bir ağır askeri teçhizat, patlayıcı veya mayın gözlemlemediklerini, ancak hâlâ reaktör binalarının çatılarına erişim beklediklerini söyledi.

Uzmanların ay başında 1’inci ve 3’üncü ünitelere yaptıkları ziyaretlerin ardından 17 Temmuz’da 2’nci ünitenin reaktör binasına ve ertesi gün de 4’üncü üniteye gittikleri belirtildi. Ekibin her iki ünitede de ana kontrol odası, reaktör holü, kullanılmış yakıt havuzu, acil durum kontrol odası, güvenlik sistemlerinin elektrik kabinlerinin bulunduğu odalar ve türbin holünü kontrol ettiği ifade edildi.

“AJANS, ERİŞİM TALEBİNDE BULUNMAYA DEVAM ETMEKTE”

Açıklamada, “UAEA uzmanları 1, 2 ve 4’üncü ünitelerin türbin salonlarında nakliye kamyonları görürken, patlayıcı veya mayınlara dair görünür bir işaret yoktu. Ekibe henüz reaktörlerin çatılarına ve türbin hollerine, özellikle denetlemek istedikleri olan 3’üncü ve 4’üncü üniteler de dahil olmak üzere, erişim izni verilmemiştir. Ajans bu tür bir erişim talebinde bulunmaya devam etmektedir. Ajans bu tür bir erişim talebinde bulunmaya devam etmektedir” denildi.

ZELENSKİY TERÖR SALDIRISI UYARISI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 22 Haziran’da yaptığı açıklamada Rusya’nın, Zaporijya nükleer santraline yönelik bir terör saldırı senaryosunu değerlendirdiğine dair rapor aldığını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenskiy’nin açıklamalarının ardından, “Bu da başka bir yalan. Biliyorsunuz orada sahada IAEA ile bir temas kuruldu. IAEA tarafından oldukça yüksek bir değerlendirme yapıldı. Her şeyi, görmek istedikleri her şeyi gördüler” demişti.

Daha sonra yine Zelenskiy, 4 Temmuz’daki ulusa sesleniş konuşmasında Rusların Zaporijya Nükleer Santralindeki güç ünitelerinin çatısına bombaya benzer nesneler yerleştirdiğini söylemişti.

Bu açıklamaların ardından santrale giden IAEA müfettişleri yapılan incelemeler doğrultusunda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ancak daha fazla erişime ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti. DHA

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Odessa'ya hava saldırısı: Tonlarca gıda yandı