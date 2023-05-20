Zelenskiy, G7 zirvesinde liderlerle görüştü

Ukrayna lideri Zelenskiy, Hiroşima'da Hindistan, İngiltere ve İtalya'nın liderleriyle görüştü.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için geldiği Japonya’nın Hiroşima kentinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Yerel saatle 15.30’da Hiroşima’ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, G7 Liderler Zirvesi marjındaki temaslarını değerlendirdi. Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldiğini ve İngiltere’nin “uluslararası savaşçı koalisyonu”ndaki liderliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

14 Mayıs’taki İngiltere ziyaretinde yaptığı görüşmelerde sağlanan mutabakatların uygulanmasını Sunak ile görüştüklerini kaydeden Zelenskiy, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığını ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni ile de görüştüğünü açıklayan Zelenskiy, İtalya’nın ülkesine verdiği siyasi ve savunma desteğini ve İtalya’ya yakın zamanda yaptığı ziyaretin ilk sonuçlarını görüştüklerini anlattı. Zelenskiy, pilotların uçuş eğitiminin de dahil olduğu iki ülkenin hava savunma kapasitelerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyacı da masaya yatırdıklarını belirtti.

Diğer yandan, Zelenskiy ile Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. Zelenskiy görüşmede, Ukrayna Barış Formülü girişimi hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini ve Hindistan’ı bu girişimin uygulanmasına katılmaya davet ettiğini kaydetti.

Ukrayna’nın mayın arındırma ve mobil hastaneye ihtiyacı olduğuna işaret eden Zelenskiy, “Hindistan’a, ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini özellikle uluslararası kuruluşların platformlarında desteklediği ve Ukrayna’ya insani yardım sağladığı için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Başbakan Modi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’ye görüşmede, ilerleme için bir yol bulunması adına diyalog ve diplomasi için açık destek ilettiğini aktardı. Modi, Ukrayna halkına insani desteklerini sürdüreceklerini belirtti. (AA)

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