Zelenskiy, Karadeniz’deki Yılan Adası’nı ziyaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaşın 500. gününde direnişin simgesi olan Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret etti

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bir yıl önce geri alınan Karadeniz’deki Yılan (Zmiinyi) Adası’nı ziyaret etti.

Savaşın başlangıcında, Yılan Adası’nı savunan Ukraynalı askerlerin bir Rus savaş gemisinden gelen teslim olma emrine karşı gelmeleri savaşın öne çıkan gelişmelerden biri olmuştu.

Ada Rusya tarafından ele geçirilmiş, ancak daha sonra Ukrayna tarafından geri alınmıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı da bir videoda burayı asla yeniden fethedilemeyecek bir zafer yeri olarak tanımlamıştı.

Geçen yıl Rusya’nın amiral gemisi Moskva, savaşın başlamasından birkaç saat sonra Yılan Adası’na yelken açmıştı ve adadaki Ukraynalı askerlere teslim olmalarını emretti.

Bir Rus subay, “Kan dökülmesini ve gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız” demiş ve Rus ile Ukraynalı askerler arasındaki sözlü savaş sosyal medyada da viral olmuştu.

Zelenskiy, tekneyle adaya gelirken anma töreninde çekilen videoda, 500 gün boyunca savaşan askerlere teşekkür etti.

Zelenskiy, ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaşarak Yılan Adası’nın özgür Ukrayna’nın, özgür adası olduğunu yazdı.

Zelenskiy’nin ziyaretini içeren son video, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine desteği artırmak için yaptığı diplomatik turun bir parçası olarak Avrupalı ​​liderlere yaptığı ziyaretlerin ardından geldi.

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