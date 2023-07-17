Zelenskiy’den tahıl koridoru kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığına, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'ye, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ni Rusya'sız sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyalleri hazırlama talimatı verdiğini bildirdi.

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Zelenskiy’in Basın Sözcüsü Sergey Nikiforov, sosyal medya hesabından, Zelenskiy’nin Afrikalı gazetecilere verdiği röportaj sırasında Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesine ilişkin yaptığı bazı açıklamalarını paylaştı.

“ONLARLA HİÇBİR ANLAŞMAMIZ YOK”

Karadeniz Tahıl Girişimi’ne ilişkin 2 anlaşma olduğunu, birinin Ukrayna, Türkiye, BM arasında, diğerinin Rusya, Türkiye ve BM arasında olduğunu belirten Zelenskiy, “Dolayısıyla Rusya (anlaşmayı) durdurduğunu söylediğinde BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile anlaşmayı bozuyor. Bizimle değil. Bizim onlarla hiçbir anlaşmamız yoktur.” dedi.

“TALİMAT VERDİM”

Zelenskiy, ayrıca, “Dışişleri Bakanlığımıza, Rusya’dan gelen resmi sinyalin ardından BM ve Türkiye’ye, Ukrayna Devlet Başkanı olarak bana girişimimizi sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyallerimizi hazırlama talimatı verdim.” ifadesini kullandı.

Rusya olmadan bile Karadeniz koridorunu kullanabilmeleri için her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, “Biz korkmuyoruz. Gemi sahibi şirketler bize ulaştı. Onlar Ukrayna’nın göndermesi ve Türkiye’nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söylediler.” diye konuştu.

BM’DEN RUSYA AÇIKLAMASI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı sonlandırma kararını “derin üzüntüyle” karşıladığını bildirdi. (AA)

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