Putin ve Zelenskiy’le görüşen Erdoğan’dan Kahovka Barajı önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda yaptığı görüşmelerde, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamanın araştırılması için Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmelerde iki lidere, Herson’daki Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Kahovka Barajı’ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti. (AA)

İlginizi Çekebilir Baraj çöktü, nükleer facia paniği patlak verdi

İlginizi Çekebilir "Kahovka Barajı'na yönelik saldırı binlerce hayatı riske attı"