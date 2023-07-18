Zelenskiy’nin ‘Rusya’sız devam edelim’ önerisine Kremlin’den yanıt

Kremlin, "Karadeniz'den tahıl taşınması Rusya'nın güvenlik garantisi olmadan riskli olacaktır" açıklaması yaptı. Ukrayna lideri Zelenskiy dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek "Tahıl girişimi Rusya olmadan da devam edebilir" önerisinde bulunduğunu söylemişti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin Ukrayna’ya ait tahıl gemilerini koruyabileceği yönünde öneriler hakkında yorum yapan Kremlin, Rusya’dan güvenlik garantileri alınmadan Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl taşınmasının riskli olacağını, çünkü Ukrayna’nın tahıl koridorunu askeri faaliyetleri için kullandığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın ABD’nin anlaşmadan çekilmesine ilişkin Rusya’ya yönelik eleştirilerini reddettiklerini belirtti. Peskov, Rusya’nın yoksul ülkelere tahıl arzı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Rusya’nın Tahıl anlaşmasının sona erdiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, “Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da devam edebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi’nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim” demişti.

elenskiy, “Ukrayna, BM ve Türkiye gıda koridorunun işletilmesini ve gemilerin denetlenmesini ortaklaşa sağlayabilir” diye konuşmuştu. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Rusya tahıl koridoru anlaşması için şartlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir Zelenskiy'den tahıl koridoru kararı

İlginizi Çekebilir Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya aldı