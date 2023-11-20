15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatilin sona ermesiyle öğrenci ve öğretmenler yeniden dersbaşı yaptı ancak bir sonraki tatil olan 15 tatil ne zaman merak konusu oldu. MEB, okulların yarıyıl tatiline gireceği tarihi yayınladığı takvimde açıkladı. 15 tatil, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak, haftasonları ile birlikte 16 gün sürecek.

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Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre, 15 tatil hangi tarihte başlayacak?

15 TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.