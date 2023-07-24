2023 LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı

LGS tercih sonuçları, MEB tarafından 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü sonuç sayfasında erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB.gov.tr'nin sonuç sayfasında yoğunluk oluştu. Tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte 206 bin 414 öğrenci, 2 bin 492 liseye yerleştirildi.

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2023 LGS tercih sonuçları MEB tarafından erişime açıldı, yüzbinlerce adayın yerleştirildiği okul açıklandı. Öğrencileri ve veliler günlerdir merakla beklediği yerleştirme sonucunu öğrenmek için meb.gov.tr sitesine akın etti. Adaylar sonuçlara, MEB’in internet sitesi üzerinden erişebiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak, yerleştirildiği okullar belli olan adaylara sonuç bilgi kağıdı gönderilmeyecek. Öğrenciler tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi ile www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

YERLEŞTİRME GÜNÜN ERKEN SAATLERİNDE ERİŞİME AÇILDI

Uzun süredir hem öğrenci hem de veliler tarafından heyecanla beklenen lise yerleştirme sonuçları günün erken saatlerinde MEB tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MEB sayfasında yoğunluk yaşandı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildi.