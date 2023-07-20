2023 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı

YKS tercih kılavuzu 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ön bilgi amacıyla yayınlandı. Adaylar 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri YKS tercihleri için yükseköğretim programları ve kontenjanları bilgilerine kılavuzdan ulaşabilecek.

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Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sonuçları ardından, akşam saatlerine doğru ön bilgi amacıyla YKS tercih kılavuzu da yayınlandı. Adaylar kılavuz aracılığıyla Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarını öğrenebilecek. Resmi kılavuz ise önümüzdeki günlerde erişime açılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS SONUÇLARI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM YKS tercih kılavuzunu öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla erişime açtı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin bir kez daha ayrıntılı tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.