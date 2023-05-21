29 Mayıs’ta okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık başına gidecek. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı seçimlerin ertesi günü olan Pazartesi gününü tatil etmişti. Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi günü de tatil edilmesi bekleniyor.

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Seçim hazırlıkları devam ederken, oy verme işlemleri geçtiğimiz senelerde olduğu gibi okullarda gerçekleştirilecek. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı gündeme geldi.

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bir önceki seçimlerde seçimin ertesi gün okullar tatil edilmişti. 29 Mayıs'ta okulların ertesi gün tatil olması bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00’den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.