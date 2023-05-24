29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı?

Ülke genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, okulların seçim sonrası hazır hale getirilmesi için bir dizi önlem alındı. Seçimlerin ertesi günü olan 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçimlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir kararla, okulların hazır duruma getirilmesi için 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Bu tatil günü, okulların bakım ve onarım işlerinin yapılması, temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yeni dönem için gerekli düzenlemelerin tamamlanması için kullanılacak.

29 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs’ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.