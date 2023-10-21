AB’den öğrencilere gönderilen Erasmus paralarına çöktüler!

Öğrenci değişim projesi Erasmus’u kazanan 21 Türk öğrenci için AB’nin gönderdiği 122 bin 577 Euro’ya (3.6 milyon TL) okul idaresi çöktü. Türk öğrenciler, parasız kalınca Letonya’da aylık 5.800 liraya işe girdi. Milli Eğitim, skandalı örtse de Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı ve Türkiye Ulusal Ajansı soruşturma açtı.

Sultan UÇAR

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Avrupa Birliği; eğitim, gençlik ve spor alanında öğrenci değişim projesi Erasmus'u 43 yıldır uyguluyor. Öğrenci başına 5 ile 7 bin Euro arası geri ödemesiz para gönderiyor. 27 AB ülkesi ve İngiltere dahil 28 ülkede, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, eğitim, staj ve kültürel alışveriş yapıyor.

MİLYONLAR KAYIP

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümündeki 21 öğrenci Erasmus projesiyle Letonya'nın başkenti Riga'ya gönderildi. AB,

18 yaş altı 19 öğrenciye iletilmesi şartıyla okullarına kişi başı 5.735 Euro ve 18 yaş üstü 2 öğrencinin de banka hesabına 5.856'şar Euro yatırdı. İddiaya göre okul idaresi öğrencilere sözleşme imzalattı. AB'den öğrencilere gönderilen toplam 122 bin 577 Euro (3.6 milyon TL) parayı öğrencilere vermedi.

“ÖYLE BİR PARA YOK”

Belçika'dan Erasmus için Letonya'ya gelen öğrenciler, “AB'den gelen paranızı niye harcamıyorsunuz?” diye sorunca, Türk öğrenciler, okullarının hakları olan paraya el koyduğunu anlattı. Erasmus Proje Sorumlusu ve Müdür Yardımcısı Yasemin Erbir'i arayıp, para istediler ancak “Öyle bir para yok” cevabı aldılar. Letonya'da 4 ay boyunca çaresiz kalan öğrenciler, ailelerine durumu bildirdi.

KAYMAKAMLIK KAPATTI

Süleymanpaşa MEM ve Süleymanpaşa Kaymakamlığı'na, aileler dilekçe yazıp, şikayet etti. Kaymakam Mustafa Güler, 19 Temmuz 2023'te, soruşturma iznini reddetti. Erasmus dosyası kapatıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nın, ‘Soruşturma izni vermeme' kararına karşı, üst mahkeme İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti.

SAVCILIK DOSYAYI AÇTI

Mahkeme, “Erasmus projesiyle Letonya'ya gönderilen öğrencilerin hesaplarına AB fonundan yatırılan paraların, okul müdürü ve yardımcısı eşliğinde çekildiği, ‘Paraları okulun kasasında bulunduracağız. Sen üzerinde fazla miktarda para taşıma.' denilerek, öğrencilerin elinden alındığı iddialarının araştırılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na, soruşturma izni verdi. Savcılık, Erasmus dosyasını yeniden açtı. Müdür Oğuz Günaçar ve Proje Sorumlusu Yasemin Erbir hakkında, görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle, 27 Eylül 2023 tarihinde savcılık soruşturması açıldı. Türkiye Ulusal Ajansı ve Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı, Erasmus kapsamında AB'den gelen paraları araştırıyor. Soruşturma izni vermeyen ve para göndermediği iddia edilen idareciler suçlu bulunursa 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Belçikalı Erasmus öğrencisi arkadaşlarımız bizi uyardı

Öğrenci Emiray Kutay Erçel: “Yasemin hocayla bankaya gidip 5.856 Euro parayı çektik. ‘Sizde kalması tehlikeli. Okul kasasında kalacak' dedi. Parayı aldı. Bir daha para yüzü görmedik. Letonya'dayken 4 ay hiç para yollanmadı. Paranın aslında öğrencilere yattığını, Belçika'dan gelen Erasmus öğrencilerinden öğrendim. ‘Bize para vermediler' dedim. ‘Para AB'den öğrenciye geliyor. Vermek zorundalar' dedi. Orada otelde çalışıp aylık 200 Euro kazanarak, yarı aç yarı tok geçindik. Türkler, Erasmus'un asıl amacı olan kültürel gezilere katılıp, AB ülkelerinden gelen akranlarıyla sosyalleşemedi. Türkiye'ye geldikten sonra soruşturma açılınca hesabıma 2.050 Euro yatırdılar.”

Savaştaki Ukraynalılar bize yemek ısmarladı

A.A olarak adını kodladığımız bir öğrenci: “Okul idaresi, bana yatan 5.856 Euro parayı bankadan çektirip, elimden aldı. Annesi hapishanede, babası ölen bir arkadaşımız parayı sordu. Müdür yardımcısı, ‘Paran yoksa gitme' dedi. Annesi kanser, kardeşi kanser arkadaşlarımız var. ‘Para göndereceğiz' diye bizi yollayıp, 1 Euro bile yollamadılar. Parasızlıktan müze bile gezemedik. Savaştaki Ukrayna bile, öğrencilerine ayda bin Euro gönderdi. Onlar, bize yemek ısmarladı. Türk gençlerine, bu utancı yaşatan herkesten şikayetçiyim.”

Parayı çocuklara çektirip bankada ellerinden aldılar

Öğrenci Velisi Bilge Kavak: “Oğlumun hesabına 5.856 Euro yattı. Sabah 08.30'da müdür yardımcısı Yasemin Erbir, bankaya götürüp, çektirdi. ‘Bu kadar yüklü miktar parayla gitmeyin, kaybedersiniz. Okulun kasasına koyup, her ay göndereceğim' dedi. Giderken ellerine 100'er Euro sıkıştırdı. Letonya'da oldukları 4 ay, tek kuruş gönderilmedi. Bu rezilliği Milli Eğitim kapattı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Velileri, torbacılık, hırsızlıkla suçladılar. Biz ne torbacı ne de hırsızız! Ama okul idaresi, çocuklarımızın hakkı paraya çöktü. Öğretmenleri de ‘Arkamız sağlam. Süreriz' diye tehdit ediyorlar.”

ÖĞRENCİLERE ERASMUS BELGESİNİ VERMİYORLAR

Öğrenci Velisi Ayşe Öktem: “Oğlum Mustafa Azat Geçgel Letonya'ya gitti. Okulda bir sürü evrak imzalatıldı. Letonya'ya gittikten sonra para verilmedi. Şikayet ettik. Milli Eğitim kapattı. Oğlumun hakkı 5.850 Euro'dan eline 610 Euro geçti. 5.240 Euro nerede? Bilmiyoruz. Kimse para hesabı sormasın diye; boşanmış aile, anne-babası ölmüş veya annesi kanser hastası çocukları seçip, göndermişler. Para pulu geçtik. Erasmus belgelerini de vermiyorlar.”

Proje Sorumlusu Müdür Yardımcısı Yasemin Erbir: Zorla para almadık

“Çocukların ifadesi alındı. Hepsi çok memnun. Tekrar gitmek istiyor. Mevzuat dışı uygulama yok. Öğrenciler, parasız ve aç kalmadı. Günde 3 öğün yemek verildi. Savcılık soruşturması tekrar açıldı. Her şey ortaya çıkar.”

“ÖĞRETMENİM KONUŞAMAM”

“Öğrencileri sabah 08.30'da bankaya götürüp para çektirdiniz mi?” sorusunu, “Zorla para alınmadı. Sözleşme imzaladılar. Öğretmenim, maddi konuları konuşmak istemiyorum” diye cevapladı.

Okul Müdürü Oğuz Günaçan: Soruşturma sürüyor

“Ulusal Ajans inceledi. İfadeler alındı. Suç bulunmadı. Suçlu olsam görevde kalamazdım. Savcılık soruşturma açtı. Memurum, konuşamam.”

SORU-CEVAP

Erasmus projesi nedir?

AB'nin, 1980'lerde başlattığı eğitim, gençlik ve spor hibe programı. Projenin 2021-2027 yılları bütçesi 28.4 milyar Euro. Öğrencilere geri ödemesiz Euro olarak para veriliyor. Proje 27 AB ülkesi ve İngiltere'de uygulanıyor. Türkiye, 2004 yılında tam üye oldu.