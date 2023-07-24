Açıköğretim bölümleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık bölümleri YKS sonuçları ardından adaylar tercih sürecine girdi, üniversite araştırmaları başladı. Üniversitelerin açıköğretim programlarında öğrenim görmek isteyenler AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık programlarını araştırıyor. İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF bölümleri...
Yayınlanma: 09:35 - 24 Temmuz 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile AÖF, ATA AÖF ve AUZEF bölümleri, kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Bünyesinde milyonlarca öğrenciyi barındıran açıköğretim bölümlerinde eğitim hayatına devam etmek isteyen adaylar AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık programlarını araştırıyor. AUZEF BÖLÜMLERİ NELER? 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ:
Sıra No Bölüm 1 Coğrafya 2 Çocuk Gelişimi 3 Egzersiz ve Spor Bilimleri 4 Felsefe 5 İktisat 6 İnsan Kaynakları Yönetimi 7 İş Sağlığı ve Güvenliği 8 İşletme 9 Rekreasyon 10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 11 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 12 Sosyoloji 13 Tarih 14 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 15 Yönetim Bilişim Sistemleri 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ:
Sıra No Bölüm 1 Bilgisayar Programcılığı (Yeni) 2 Çocuk Gelişimi 3 E-Ticaret ve Pazarlama (Yeni) 4 Grafik Tasarımı 5 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik 6 İlahiyat (Yeni) 7 İş Sağlığı ve Güvenliği 8 Kültürel Miras ve Turizm 9 Laborant ve Veteriner Sağlık 10 Marka İletişimi 11 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 12 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 13 Sosyal Hizmetler 14 Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 15 Yaşlı Bakımı ATA AÖF BÖLÜMLERİ NELER? ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
Sıra No Bölüm 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 Adalet 3 Bankacılık ve Sigortacılık 4 Bilgi Yönetimi 5 Bilgisayar Programcılığı 6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 Çağrı Merkezi Hizmetleri 8 Çocuk Gelişimi 9 Dış Ticaret 10 Emlak Yönetimi 11 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 12 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 13 İslami İlimler (İlahiyat) 14 İş Sağlığı ve Güvenliği 15 İşletme Yönetimi 16 Laborant ve Veteriner Sağlık 17 Lojistik 18 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 19 Özel Güvenlik ve Koruma 20 Radyo ve Televizyon Programcılığı 21 Reklamcılık 22 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 23 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 24 Sosyal Hizmetler 25 Spor Yönetimi 26 Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik 27 Turizm ve Otel İşletmeciliği 28 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 29 Yeni Medya ve Gazetecilik 30 Yerel Yönetimler LİSANS BÖLÜMLERİ
Sıra No Bölüm 1 Çocuk Gelişimi Lisans 2 Egzersiz ve Spor Bilimleri 3 Grafik Sanatlar 4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans 5 İşletme 6 Kamu Yönetimi 7 Reklamcılık Lisans 8 Rekreasyon 9 Sağlık Yönetimi Lisans 10 Sosyal Hizmet Lisans 11 Sosyoloji 12 Tarih 13 Tekstil ve Moda Tasarımı AÖF BÖLÜMLERİ NELER?
Sıra No Bölüm 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 Aşçılık 3 Bankacılık ve Sigortacılık 4 Bilgisayar Programcılığı 5 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 6 Coğrafi Bilgi Sistemleri 7 Çağrı Merkezi Hizmetleri 8 Çocuk Gelişimi 9 Dış Ticaret 10 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 11 Emlak Yönetimi 12 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 13 Ev İdaresi 14 Felsefe 15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 16 Görsel İletişim Tasarım 17 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 18 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 19 İlahiyat 20 İlahiyat (Arapça) 21 İnsan Kaynakları Yönetimi 22 İş Sağlığı ve Güvenliği 23 İşletme Yönetimi 24 Kültürel Miras ve Turizm 25 Laborant ve Veteriner Sağlık 26 Lojistik 27 Marka İletişim 28 Medya ve İletişim 29 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 30 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 31 Özel Güvenlik ve Koruma 32 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 33 Radyo ve Televizyon Programcılığı 34 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 35 Sağlık Yönetimi 36 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 37 Sosyal Hizmet 38 Sosyal Hizmetler 39 Sosyal Medya Yöneticiliği 40 Sosyoloji 41 Spor Yönetimi 42 Tarım Teknolojisi 43 Tarih 44 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 45 Turizm ve Otel İşletmeciliği 46 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 47 Türk Dili ve Edebiyat 48 Web Tasarımı ve Kodlama 49 Yaşlı Bakımı 50 Yerel Yönetimler 51 Yönetim Bilişim Sistemleri