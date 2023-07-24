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Açıköğretim bölümleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık bölümleri

YKS sonuçları ardından adaylar tercih sürecine girdi, üniversite araştırmaları başladı. Üniversitelerin açıköğretim programlarında öğrenim görmek isteyenler AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık programlarını araştırıyor. İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF bölümleri...

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Açıköğretim bölümleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık bölümleri

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile AÖF, ATA AÖF ve AUZEF bölümleri, kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Bünyesinde milyonlarca öğrenciyi barındıran açıköğretim bölümlerinde eğitim hayatına devam etmek isteyen adaylar AÖF, ATA AÖF ve AUZEF 2 yıllık, 4 yıllık programlarını araştırıyor.

AUZEF BÖLÜMLERİ NELER?

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ:

Sıra NoBölüm
1Coğrafya
2Çocuk Gelişimi
3Egzersiz ve Spor Bilimleri
4Felsefe
5İktisat
6İnsan Kaynakları Yönetimi
7İş Sağlığı ve Güvenliği
8İşletme
9Rekreasyon
10Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
11Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
12Sosyoloji
13Tarih
14Uluslararası Ticaret ve Lojistik
15Yönetim Bilişim Sistemleri

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ:

Sıra NoBölüm
1Bilgisayar Programcılığı (Yeni)
2Çocuk Gelişimi
3E-Ticaret ve Pazarlama (Yeni)
4Grafik Tasarımı
5Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik
6İlahiyat (Yeni)
7İş Sağlığı ve Güvenliği
8Kültürel Miras ve Turizm
9Laborant ve Veteriner Sağlık
10Marka İletişimi
11Sağlık Kurumları İşletmeciliği
12Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
13Sosyal Hizmetler
14Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
15Yaşlı Bakımı

ATA AÖF BÖLÜMLERİ NELER?

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Sıra NoBölüm
1Acil Durum ve Afet Yönetimi
2Adalet
3Bankacılık ve Sigortacılık
4Bilgi Yönetimi
5Bilgisayar Programcılığı
6Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
7Çağrı Merkezi Hizmetleri
8Çocuk Gelişimi
9Dış Ticaret
10Emlak Yönetimi
11Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
12Halkla İlişkiler ve Tanıtım
13İslami İlimler (İlahiyat)
14İş Sağlığı ve Güvenliği
15İşletme Yönetimi
16Laborant ve Veteriner Sağlık
17Lojistik
18Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
19Özel Güvenlik ve Koruma
20Radyo ve Televizyon Programcılığı
21Reklamcılık
22Sağlık Kurumları İşletmeciliği
23Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
24Sosyal Hizmetler
25Spor Yönetimi
26Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
27Turizm ve Otel İşletmeciliği
28Turizm ve Seyahat Hizmetleri
29Yeni Medya ve Gazetecilik
30Yerel Yönetimler

LİSANS BÖLÜMLERİ

Sıra NoBölüm
1Çocuk Gelişimi Lisans
2Egzersiz ve Spor Bilimleri
3Grafik Sanatlar
4Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
5İşletme
6Kamu Yönetimi
7Reklamcılık Lisans
8Rekreasyon
9Sağlık Yönetimi Lisans
10Sosyal Hizmet Lisans
11Sosyoloji
12Tarih
13Tekstil ve Moda Tasarımı

AÖF BÖLÜMLERİ NELER?

Sıra NoBölüm
1Acil Durum ve Afet Yönetimi
2Aşçılık
3Bankacılık ve Sigortacılık
4Bilgisayar Programcılığı
5Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
6Coğrafi Bilgi Sistemleri
7Çağrı Merkezi Hizmetleri
8Çocuk Gelişimi
9Dış Ticaret
10Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
11Emlak Yönetimi
12Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
13Ev İdaresi
14Felsefe
15Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
16Görsel İletişim Tasarım
17Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
18Halkla İlişkiler ve Tanıtım
19İlahiyat
20İlahiyat (Arapça)
21İnsan Kaynakları Yönetimi
22İş Sağlığı ve Güvenliği
23İşletme Yönetimi
24Kültürel Miras ve Turizm
25Laborant ve Veteriner Sağlık
26Lojistik
27Marka İletişim
28Medya ve İletişim
29Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
30Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
31Özel Güvenlik ve Koruma
32Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
33Radyo ve Televizyon Programcılığı
34Sağlık Kurumları İşletmeciliği
35Sağlık Yönetimi
36Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
37Sosyal Hizmet
38Sosyal Hizmetler
39Sosyal Medya Yöneticiliği
40Sosyoloji
41Spor Yönetimi
42Tarım Teknolojisi
43Tarih
44Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
45Turizm ve Otel İşletmeciliği
46Turizm ve Seyahat Hizmetleri
47Türk Dili ve Edebiyat
48Web Tasarımı ve Kodlama
49Yaşlı Bakımı
50Yerel Yönetimler
51Yönetim Bilişim Sistemleri

 

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