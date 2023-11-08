Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu başladı! Adalet Bakanlığı sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (Adli Yargı), Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (Adli Yargı-Avukat), İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (İdari Yargı) başvurusu başladı. Adalet Bakanlığı sınav başvuruları, 8-16 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak, sınavlar 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.

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Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru süreci ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 450,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 675,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 900,00 TL'dir.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 23 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.