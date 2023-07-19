Adrese teslim ilan tepkiler üzerine iptal edildi

YÖK'ün Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirli adayı tanımlayan özel şartlara yer verilmeyeceğini belirtmesine rağmen eski AKP’li milletvekili adayının rektörlüğünü yaptığı Konya Selçuk Üniversitesi’nde YÖK’ün aldığı karara uyulmadığı ve kişiye özel öğretim üyesi ilanı yayımladığı ortaya çıktı. İlan tepkiler üzerine iptal edildi.

Müslüm EVCİ

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılında akademik kadro istihdamında ‘liyakat ve fırsat eşitliğini’ artırmak amacıyla, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı.

Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre, üniversitelerde öğretim üyesi alımı için verilen ilanlara adayların tez adlarının yazılamayacağı, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz dönemlerde AKP’den Yozgat Milletvekili adayı olan Metin Aksoy’un rektörlüğünü yaptığı Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi alım ve atama ilanında YÖK’ün kararını yok saydığı ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE YÖK’ÜN KARARINI YOK SAYDI

Üniversitenin 11 Temmuz tarihinde yayımlanan ve resmi internet sayfasında da yer alan 9 öğretim elemanı alım ilanında özel şartlar kısmı yer alırken, odyometri bölümünde yer alan özel şartların ‘kişiye özel ilan' olduğu ortaya çıktı.

ODYOMETRİ BÖLÜMÜNE SINIF ÖĞRETMENİ ŞARTI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü'ne alınacak olan Öğretim Görevlisi alım ilanında, “Lisans eğitimini sınıf öğretmenliği, Yüksek lisans eğitimini özel eğitim alanında yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla yükseköğretim kurumunda en az 7 yıl iş deneyimine sahip olmak” şartı arandı.

“REKTÖR KEYFİ DAVRANIYOR”

Alım ilanına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan akademisyenler, açılan ilanın kişiye özel olduğunu iddia etti.

Akademisyenler, “Odyometri bölümü teknik bir bölüm. Ama üniversite burada bir sınıf öğretmeni şartı koymuş. YÖK Yasasına göre bölüm başkanının bölüm kurulundan karar alıp Yüksekokul Yönetim Kurulu'ndan geçirdikten sonra rektörlüğün ilana çıkması gerekiyor. Bunların hiç birisi yok. Rektör, ben yaptım olur seklinde keyfi hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

İLAN İPTAL EDİLDİ

Odyometri mezunlarının ilana tepkisi üzerine ilan iptal edildi. İptal kararı üniversitenin resmi internet sitesi hesabında da yer aldı.