AKP’li ismin rektör olduğu üniversitede birçok usulsüzlük tespit edildi

Sayıştay, Selçuk Üniversitesi’nin 2022 Faaliyet Raporu’nu yayınladı. AKP’den Yozgat Milletvekili adayı olan Metin Aksoy’un rektörlüğünü yaptığı Selçuk Üniversitesi’nde birçok usulsüzlük tespit edildi.

Müslüm EVCİ

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Sayıştay, birçok üniversitenin 2022 yılı faaliyet raporlarını yayımladı. Raporlar eğitimde geldiğimiz noktayı gözler önüne serdi.

AKP'den Yozgat Milletvekili adayı olan Metin Aksoy'un yaptığı rektörlük görevinde bulunduğu Selçuk Üniversitesi'nde birçok usulsüzlük tesit edildi.

MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE İHALESİZ, DOĞRUDAN ALIM

Sayıştay denetçileri, üniversite tarafından 2022 yılı içerisinde alımı gerçekleştirilen kuru gıda, süt ürünleri, temizlik malzemesi ve teknik hizmetler malzemesi alımlarının ihale yapılmaksızın, kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği tespit etti.

Raporda, üniversite tarafından doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımların denetlenmesi neticesinde, mal alımlarının ihale yapılmaksızın, 218 bin 395 TL'lik sınırın altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek aynı firmalardan doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporda üniversiteyi uyaran denetçiler, şu görüşe yer verdi:

-İdare tarafından gerçekleştirilen tablodaki mal alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde öngörülen temel ilkelere, Kamu İhale Genel Tebliği'nde düzenlenen doğrudan teminle ilgili hükümlere aykırılık teşkil etmekte olup açık ihale usulü ile karşılanması gereken ihtiyaçların parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle alınmaması gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ

Yapılan denetimde, üniversitede bulunan 64 harcama biriminden 22 tanesinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımların EKAP’a kayıtlarının tam olmadığı, 9 tanesinde hiç kayıt yapılmadığı da görüldü.

DOLU KADROLARA VEKALETEN BAŞKA İSİMLER GETİRİLMİŞ

Sayıştay denetçileri, yaptıkları denetimlerde üniversitede dolu olan genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, konservatuvar sekreteri kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan istisnalar dışında vekaleten görevlendirmeler yapıldığını da tespit etti.

Konuyla ilgili raporda şu ifadeler yer aldı:

-Üniversitede genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, konservatuvar sekreteri kadrolarına usulüne göre atanmış personel asıl kadrosu dışında çalıştırılmakta, bu personelin kadro görevleri ise yine görevlendirme ile başka personel tarafından yürütülmektedir.

-Mevzuat hükümleri çerçevesinde dolu kadro, kadronun halen başka bir memur tarafından kullanılıyor olması hali olup dolu kadroya vekâlet ancak, kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halinde mümkündür.

OLMAYAN DERSLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMİŞ

Denetçiler, Üniversitede 2022-2023 ders yılı için onaylanan haftalık ders programında yer almayan dersler için ek ders ücreti ödendiğini, proje, staj ve benzeri derslerin ödenmesinde ise esaslarda yer alan sınırlamalara uyulmadığı ve mevcut ek ders otomasyon sisteminde bu hususa ilişkin herhangi bir kısıtlamanın olmadığını da belirledi.

Denetçi görüşünde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

-Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin 01.09.2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca Senato’ya gönderilen haftalık ders programında yer almadığı halde ek ders cetvellerinde “Lisans Bitirme Projesi,” “Lisans Araştırma Projesi,” “Lisans Araştırma Proje-1” gibi derslerin eklendiği, bu derslerin öğretim elemanı başına örgün ve ikinci öğretimde haftalık 8 saate ulaşan ek ders ödemelerine konu olduğu tespit edilmiştir.

YÖNETİCİLER SENDİKA ÜYESİ ÇIKTI

Üniversitede yapılan denetimlerde, kanunen sendikaya üye olamayacak altı dekan, üç dekan yardımcısı, üç enstitü müdürü, dört yüksekokul müdürü ve dokuz meslek yüksekokul müdürünün sendika üyesi oldukları da görüldü.

Konuyla ilgili kamu idaresi cevabında bahsi geçen yöneticilerin sendika üyeliklerinin sona erdirilmesi için Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere uyarı yazısı yazıldığı belirtildi.