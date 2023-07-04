ALES başvuru: ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Akademik kariyer hedefleyenlerin katılacağı ALES 20 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. ALES sınav başvurusu 4 Temmuz ile 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. ALES başvuru ücreti olarak 260 lira ödenecek.
ÖSYM tarafından ALES/2 için başvurular alınmaya başladı. ALES başvurusu ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. ALES başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak.
ALES BAŞVURU SAYFASI
ALES BAŞVURU KILAVUZU
ALES NE ZAMAN?
ALES 2023/2 sınavı 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav başvuru ücreti olarak 260 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 10 Temmuz tarihinde sona erecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.