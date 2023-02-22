ALES başvurusu başladı! ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından 16 Nisan 2023'te yapılacak ALES/1 için başvurular alınmaya başladı. ALES başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzuna göre, ALES başvuru ücreti olarak 185 Lira olarak belirlendi.
Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2023 sınavı 16 Nisan günü gerçekleştirilecek. ALES başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak. ALES başvuruları ÖSYM AİS sayfası üzerinde yapılacak.
ALES NE ZAMAN?
ALES 2023/1 sınavı 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 185 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 1 Mart tarihinde sona erecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.