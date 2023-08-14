ALES ne zaman? ÖSYM ALES için saat uyarısı yaptı

Türkiye'deki üniversitelerin lisans programlarından mezun olan veya mezun olacak olan öğrenciler akademik kariyer veya lisansüstü eğitimi için ALES'e giriyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgesi erişime açılan ALES 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Adayların akademik bilgi düzeyini ve analitik düşünme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan ALES için geri sayım başladı. Sayısal (matematiksel) ve sözel (dil ve edebiyat odaklı) olmak üzere iki bölümden oluşan ALES için giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 20 Ağustos tarihinde yapılacak.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM’DEN ALES SINAV UYARISI

ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-ALES/2 sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”