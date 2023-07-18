Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul için e-Kayıt sonuçları açıklandı
2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.
Yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt sonuçları belli oldu. İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak.
e-KAYIT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
e-KAYIT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı’nda “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmeti üzerinden sorgulanabilecek.