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Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul için e-Kayıt sonuçları açıklandı

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.

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Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul için e-Kayıt sonuçları açıklandı

Yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt sonuçları belli oldu. İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak.

e-KAYIT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

e-KAYIT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı’nda “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmeti üzerinden sorgulanabilecek.

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