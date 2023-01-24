AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı
AÖF final sınavları 20-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi, sınavın ardından öğrenciler merak sonuçları bekliyor. Final sınavı sonuçları öncesinde AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı üniversite tarafından açıklandı. Öte yandan AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
2022 – 2023 AÖF final sınavı 21 – 22 Aralık tarihlerinde yapıldı. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyordu. AÖF final dönemi sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte AÖF sınavı soruları ve cevapları…
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş sınavlar baz alındığında, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.