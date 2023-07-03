AÖF yaz okulu kayıt 2023 başlıyor! AÖF yaz okulu ücretleri nasıl ödenecek?

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları başlıyor. AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz itibariyle başlayacak, 7 Temmuz'da sona erecek. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek olup AÖF yaz okulu için kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

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AÖF yaz okulu ile öğrenciler eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilecek. AÖF yaz okulu kayıtları için merak edilen tarihleri Anadolu Üniversitesi açıkladı.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?

Yaz okulu başvurusu 3 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz 2023 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim akademik takvimine göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 28 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir