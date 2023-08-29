AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınavı eksik ya da geçemedikleri dersi tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları, genellikle sınav gününden itibaren 10 gün içerisinde ilan ediliyor. Sınav üzerinden de 10 gün geçmesinden ötürü adayların sınav sonucu açıklanma beklentisi yükseldi.
AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmasa da geçmiş dönemlerde açıklanan sınavları sonuç tarihleri ipucu veriyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları geçmiş dönemlerde genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. Sınav üzerinden geçen sürenin 10 güne ulaşması nedeniyle öğrencilerin AÖF sınav sonuçlarını açıklanma beklentisi arttı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti