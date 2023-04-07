Ara tatil ne zaman? Ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatil dönemleri belli oldu. İkinci ara tatil, 17 Nisan ile 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, 14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ara tatil Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatil tarihleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme ve yenilenme fırsatı bulmaları için planlandı. Öğrencilerin yoğun tempolu ders çalışmalarının ardından verilen ara tatiller, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha dinç ve zinde bir şekilde eğitim öğretime devam etmelerine olanak sağlıyor.

BAYRAM TATİLİ İLE ARA TATİL BİR ARADA

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. AA

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ikinci ara tatil, 24 Nisan tarihine kadar devam edecek. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.