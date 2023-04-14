Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil kaç gün?

Ara tatil, okullarda bugün son ders zilinin çalmasının ardından başlayacak, öğrenciler bayram tatilini de kapsayan 9 günlük bir dinlenme imkanı elde edecek. Ara tatil hafta sonları da dahil olarak 15 Nisan - 23 Nisan'da uygulanacak, öğrenciler ara tatilde karne almayacak. Okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.

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Ara tatil yılda iki kez MEB’e bağlı okullarda uygulanmaya devam ediyor. Toplam dokuz gün okuldan uzak öğrenciler bu sürede hem sosyal aktiviteler hem de ders çalışmaları gerçekleştirecek. Bu yılı ikinci ara tatil dönemi Ramazan bayramı ile denk düştüğü için iki tatil günü birleşecek.

ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ikinci ara tatil, 24 Nisan tarihine kadar devam edecek. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

ARA TATİL BAYRAMLA BİRLEŞTİ

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. AA

ARA TATİL NEDİR?

Ara tatil dönemleri aynı zamanda öğrencilere derslerini gözden geçirme, eksik konuları tamamlama, proje veya ödevlere çalışma, kitap okuma gibi akademik faaliyetler için de zaman sağlıyor. Öğrenciler, ara tatil dönemlerini etkili bir şekilde değerlendirmek için planlama ve zaman yönetimi becerilerini de geliştirebiliyor.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de ara tatil dönemlerinden faydalanabiliyor. Ara tatiller, öğretmenlere dinlenme ve kendini yenileme fırsatı sunarak, daha motive ve enerjik bir şekilde derslere devam etmelerine yardımcı oluyor.

Türkiye'deki ara tatil uygulaması, öğrencilere ve öğretmenlere ders dönemleri arasında mola verme imkanı sağlayarak, eğitim sürecinde denge ve verimlilik sağlamaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.