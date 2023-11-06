Ara tatil ne zaman, kaç gün?

Ara tatil, eğitim öğretim yılının ilk ve ikinci yarısında, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenmesi ve motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 ile 17 Kasım 2023 gerçekleştirilecek, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek. Öğrenciler ara tatilde karne almayacak, karneler sömestr tatilinde verilecek.

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Ara tatil, Cuma günü ders bitiş ziliyle başlayacak, öğrenciler 9 gün boyunca dinlenecek. Ara tatil, kimi öğrenciler ders çalışarak, kimi öğrenciler için de dinlenerek geçireceği 9 günlük tatil imkanı sunuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İlk ara tatil başlangıcı 13 Kasım ile 17 Kasım arasında olacak. 10 Kasım Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ara tatil, hafta sonları ile birlikte tatil 9 günü bulacak.

ARA TATİL ÖNCESİ ÖĞRENCİLER KARNE ALACAK MI?

Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız” dedi.

“ARA TATİLİN KALDIRILMASI ŞU AN GÜNDEMDE YOK”

Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, “Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok” şeklinde açıklamada bulundu.