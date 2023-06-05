AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF final sınavı online mı, nasıl giriş yapılır?

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav giriş belgesi https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinde yayınlandı.

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları iki hafta sonu tarihlerinde tarihlerinde yapılacak. Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtıldı. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınav tarihi 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde olarak belirlendi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri https://esinav.istanbul.edu.tr/ giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları online olarak yapılacak.