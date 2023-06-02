Binde bir öğrenci iyi okula girecek

Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi gibi liseler ile fen liselerine, bu pazar günü LGS’ye girecek 1.3 milyon öğrenciden sadece 1204’ü yerleştirilecek.

Sultan UÇAR

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MEB ve YÖK'ün yaptığı; LGS ve YKS gibi merkezi sistem sınavlarında 5 milyon öğrenci haziran ayında ter dökecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2023), 4 Haziran Pazar günü yapılacak. 2022 LGS'ye 1 milyon 236 bin 308 öğrenci başvursa da, 1 milyon 31 bin 799'u sınava girmişti. Bu yıl LGS'ye 1.3 milyon adayın girmesi bekleniyor.

EN İYİLERİ UNUTUN

Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş Lisesi gibi köklü liseler ile fen liseleri gibi okullar 490-500 puan aralığında geçen yıl 1204 öğrenci aldı. 480-490 puan arasında 3422 öğrenci, 470-460 puan arasında 8254 öğrenci, 460-450 arasında 10 bin 112 ve 450- 440 puan arasında ise 12 bin 210 öğrenci alındı. Bu yıl da kontenjan değişmedi.

Sınavda, 90 soru sorulacak. 2022 LGS' ye giren öğrencilerin tüm testlerde doğru çözme ortalaması yüzde 44'de kaldı. 2019 LGS'de doğru ortalaması tüm testlerde yüzde 50 iken, 2020'de yüzde 45, 2021'de yüzde 42 ve 2022'de yüzde 44 oldu. Öğrencilerin yüzde 56'sı soruları çözemiyor.

8 YILIN SONU HÜSRAN

Adaylar en çok 220-230 puan aralığına sıkışıyor. 90 sorunun yarısını bile doğru çözemeyerek, 200-250 puan aralığında kalan öğrenci sayısı 191 bin 348 oldu. 71 bin 229 sayısıyla en çok öğrenci ise 210-220 puan arasına yığıldı. 200-210 puan arasında 58 bin 400 öğrenci var.

MATEMATİK SORULARININ YÜZDE 76'SI ÇÖZÜLEMİYOR

LGS 2022 istatistiklerine göre; Öğrenciler, matematik testindeki 20 sorunun yüzde 76'sını doğru cevaplayamıyor. Türkçe sorularının yüzde 54'ünü, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının yüzde 45'ini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin yüzde 35'ini, fen testinin yüzde 52'sini çözemiyorlar.

NİTELİKSİZ EĞİTİM KADER Mİ?

LGS 2023'deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde; Kader İnancı, Zekat ve Sadaka, Din ve Hayat konularından soru sorulacak.

DİN KÜLTÜRÜ BİRİNCİ MATEMATİK SONUNCU

Öğrencilerin matematik testi doğru çözme ortalaması yüzde 24 ile sonuncu iken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi doğru çözme ortalaması yüzde 65'le birinci oldu.

İNGİLİZCE SEVİYESİ ONE MINUTE!

20 soru sorulan fende 9.5 doğru cevap ortalamasıyla en başarılı olurken, Türkçe' de 9.2 doğru ve matematikte 4.74 doğru yapabildiler. 10 soru sorulan; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 5.54, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde ise en yüksek oranla 6.45 doğru cevap sayısına ulaşıldı. Yabancı Dil'de 10 soruda doğru oranı 4.59.

ANADİL TÜRKÇE'DE BİLE 97.8 BİN ÖĞRENCİ DÖKÜLDÜ!

Öğrencilerin doğru cevap ortalamalarında en dikkat çeken sonuç Türkçe' de ortaya çıkıyor. Öğrencilerin yüzde 0.27'si yani 2786'sı Türkçe'de sıfır çekti. Yüzde 1.2'si olan 12 bin 382'si 1 soru çözebilir iken, yüzde 2.9'u 29 bin 922'si 2 doğru ve yüzde 5.11'i 52 bin 725'i ise 3 doğru yapabildi. Sınava giren her 100 öğrenciden 9.48'i yani 97 bin 815'i, 20 soruluk Türkçe testinde 3 doğruyu aşamadı.

“MATEMATİKTE 84 BİN ÖĞRENCİ SIFIR ÇEKTİ”

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “LGS'de puan değerlendirmeleri öğrencilerin doğru sayıları değil yaptıkları 3 yanlışın 1 doğruyu eksiltmesinden sonra hesaplanan netlerle elde edilir. 90 soru sorulan LGS'de net ortalaması, doğru ortalamasının çok altında çıkıyor. MEB, fen ve matematik gibi testlerdeki başarının düşük görünmemesi için netler yerine sadece doğrulardan oluşan istatistik yayınlıyor. Matematikte her 100 öğrenciden 8.2'si yani 84 bin 711 öğrenci son sınavda sıfır çekti. Başarısızlık, yeni nesil sınav uygulamasıyla ilgili. Sınav sistemi sıkıntılı. Okullarda 8 yıl klasik yöntemler ve eski usul testlerle sınav yapılırken, öğrencilere LGS'de yeni nesil matematik soruları soruluyor. Öğrenciler, sınavda çözmekte çok zorlanıyor.”

ADAYLARA ALTIN ÖNERİLER!

■ Sınavda, sorulara önyargılı yaklaşmayın.

■ Süreniz tüm soruları çözmenize yetecek.

■ Paniklemeyip, anlayarak okuyan doğru çözer.

■ Zorlayan sorularla, sınav sürenizi harcamayın.

■ Kodlama hatası yapmamak için çok dikkatli olun.