Boğaziçi hapishanesi!

Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin yerleştiği üniversitelerin başında gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen son fotoğraf isyan ettirdi...

Sozcu.com.tr

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Yaşadıkları şehirlerin dışında üniversite kazanan öğrencilerin en büyük sorunu barınma… Konut kiralarındaki fahiş artış nedeniyle kalacak yer bulamayan öğrencilerin ilk tercihi yurtlar. Ancak burada da sorun büyük. Yeterli sayıda yurt olmaması nedeniyle üniversite yönetimleri ilginç çözümler buluyor.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, geçtiğimiz ay özel güvenliğin müdahalesiyle boşalttığı öğrenci kulüplerinin odalarına üçlü katlı ranza koydurmuştu. Öğrenciler bu odalara yerleşmeye başladı.

Bir öğrenci kaldığı odanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımı alıntılayan yüzlerce öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi yönetimine tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan üçlü katlı ranza fotoğrafına yorum yapan kullanıcılardan biri “oda değil koğuş burası” diye yazarken bir başka kullanıcı da “Cidden çok iyi özetlemişsiniz. Burası öğrenci yurdu değil resmen öğrencilerin cezalarını çektiği bir koğuş gibi” yazdı.

Bir başka kullanıcı da hapishanelerdeki mahkumlara gönderme yaparak “Allah kurtarsın” derken, bir diğer kullanıcı “Boğaziçi adında yeni hapishane açıldı sandım”

Üçlü ranzaları, ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu sosyal medya hesabından paylaşmış ve altına”15 kişilik odamızın 3’lü ranzaları, yurtta kalmaya layık görülen tüm öğrencilere hayırlı olsun!” ifadelerini kullanmıştı.