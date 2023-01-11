Boğaziçi Üniversitesi’nde idari personelin görev yerleri değiştiriliyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde kadrolaşma hız kesmeden devam ediyor. Yıllardır Güvenlik Şube Müdürü olan, 2021 yılında görevden alınıp İdari İşler Şube Müdürü olarak görevlendirilen Ejder Karahan, şimdi de Yapı İşleri’nde görevlendirildi. Emekliliğine dört ay kala görevden alınan Yabancı Diller Yüksekokulu (Yadyok) Yüksekokul Sekreteri Muzaffer Uzunoğlu'nun da yeni görev yeri henüz belli değil.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boğaziçi Üniversitesi atanmış yönetimi kuruma yıllardır hizmet veren pek çok idari personeli görevden alıp farklı birimlerde görevlendiriyor. Buna son örnek, yıllardır Güvenlik Şube Müdürü olan, 2021 yılında atanmış yönetim tarafından görevden alınıp İdari İşler Şube Müdürü olarak görevlendirilen Ejder Karahan ve Yabancı Diller Yüksekokulu (Yadyok) Yüksekokul Sekreteri Muzaffer Uzunoğlu oldu.

‘TEHDİT İDDİASI’

Karahan'ın İdari İşler Şube Müdürlüğü'nden de alınıp Yapı İşleri'nde görevlendirildi, emekliliğine dört ay kalan Uzunoğlu'nun yeni görev yerinin ise henüz belli değil.

Ayrıca pek çok idari çalışanın yıllık izinlerini ve raporlarını kullanmalarına izin verilmediği, bazı çalışanların “Emekli ol ya da sürülürsün” denilerek tehdit edildiği öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi mezunları ayağa kalktı