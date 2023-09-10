Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları için tarih açıklandı. Bursluluk sınav sonuçları 22 Eylül 2023 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere açıklanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği Bursluluk sınavı sonuç tarihi duyuruldu. Bursluluk sınav sonuçları Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere açıklanacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav 22 Eylül 2023 Cuma günü açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

BURSLULUK SINAVINDA 30 BİN KONTENJAN DAHA

Bursluluk Sınavı’na Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen kontenjan her yıl 70 bin civarında olup bu yıl sayı 100 bine çıkarıldı. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için kullanılacak. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrenciler için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standartpuanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.