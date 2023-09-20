Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk, ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılımıyla, 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçları sorgulamasını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek yapabilecek.

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Bursluluk sınavı sonuçları, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ailelerin çocuklarına maddi destek sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Bursluluk sınavı, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabildiği ve başarılı olan öğrencilerin burs kazanabildiği bir sınavdır.

Bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Sınav, 81 il ve 927 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Sınavda sorulan sorular, 4'ü Türkçe, 4'ü Matematik, 2'si Fen Bilimleri, 2'si Sosyal Bilgiler ve 1'i Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere toplam 10 dersten oluşacaktır.

Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay düzenli olarak burs ödenmektedir. Burs miktarı, öğrencinin sınıf seviyesine ve ailenin maddi durumuna göre değişmektedir.

Bursluluk sınavı, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak ve onların eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.