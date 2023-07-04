CHP’den KYK bursu önerisi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “KYK bursu şu anda bin 250 TL. Bu rakamı asgari ücrete oranladığımızda yaklaşık 0,11'ine denk geliyor. Yani 2023 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 11'ine karşılık gelmekte. Bu rakamın revize edilerek 3 bin TL seviyesine getirilmesi şarttır” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücret artışıyla öğrencilere verilen burs miktarını karşılaştırdı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Demir, şunları kaydetti:

“YÜZDE 11 SEVİYESİNE DÜŞTÜ”

*2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL'ydi. Aynı yıl KYK bursu 550 TL, KYK bursunun asgari ücrete oranı ise yaklaşık 0,24'tü. Yani 2020 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 24’ü kadardı.

*Bu oran 2023 yılında yüzde 11 seviyesine düştü. Yapılan son zamla birlikte asgari ücret 11 bin 402 TL’ye yükseldi, bu rakam bize göre yetersiz bir rakam.

*Artan enflasyon karşısında zamlar cebe girmeden buharlaşır hale geldi. Zam fırtınası durmak bilmiyor. Ulaşım, barınma ve beslenmeye erişim her geçen daha da zorlaşıyor.

“3 BİN TL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ ŞARTTIR”

*KYK bursu şu anda bin 250 TL. Bu rakamı asgari ücrete oranladığımızda yaklaşık 0,11’ine denk geliyor. Yani 2023 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 11’ine karşılık gelmekte.

*3 yıllık periyoda baktığımızda ise asgari ücret neredeyse 5 katına çıkmış, KYK bursu ise sadece yaklaşık iki katı seviyesine gelmiş durumdadır. Yetersiz olan bir asgari ücret seviyesine yapılan bir kıyaslamanın ne kadar kötü sonuç verdiğini sorgulamaya bile gerek yok.

*Bu tablo, KYK burslarının son yıllarda asgari ücret artışlarına paralel gitmediğini ve KYK burslarının artan enflasyon ve hayat pahalılığının çok altında olduğunu göstermektedir. Üniversite öğrencileri bu parayla ne yapabilir, hangi sorunlarına çözüm olabilir? Bu rakamın revize edilerek 3 bin TL seviyesine getirilmesi şarttır. (ANKA)

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