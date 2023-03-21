Abone Ol

Deprem bölgesindeki dört ilde kademeli eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Deprem bölgesindeki dört ilde kademeli eğitim kararı

AYRINTILAR GELECEK

Adıyaman deprem Hatay Kahramanmaraş Malatya Milli Eğitim Bakanı
X Reklam