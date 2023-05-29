DGS başvuru kılavuzu yayınlandı! DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

DGS sınavına başvuru işlemleri 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren başladı, DGS başvuru ücreti 270 lira olarak belirlendi. DGS başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak, başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

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Her yıl yüzbinlerce adayın katıldığı, önlisans bölümlerden, fakülteye geçme olanağı sağlayan DGS başvurusu 8 gün boyunca sürecek. DGS başvurusu tamamlanan adalar 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek sınava katılacak.

DGS BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS)

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2023

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 29 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 29 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2023 yılı için 270 lira olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.