DGS giriş belgesi: DGS sınav yerleri açıklandı

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) başvuran adayların, sınav yerleri açıklandı. DGS giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor.

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İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin giriş yapacağı DGS sınav giriş belgesi yayınlandı. DGS'de sınav giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ÖSYM'DEN DGS SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

“16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”