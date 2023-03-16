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DİB MBSTS başvurusu başladı: DİB-MBSTS ne zaman, sınav başvuru ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuracak olanlar için kritik tarihler geldi. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte DİB-MBSTS başvurusunun 16 Mart - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı, DİB MBSTS sınav başvuru ücreti ise 240 lira olarak açıklandı

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DİB MBSTS başvurusu başladı: DİB-MBSTS ne zaman, sınav başvuru ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin merakla bekledikleri DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurusu başladı.

DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU

DİB MBSTS BAŞVURU EKRANI

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 16 Mart – 23 Mart tarihleri arasında alınacaktır.

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