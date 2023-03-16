DİB MBSTS başvurusu başladı: DİB-MBSTS ne zaman, sınav başvuru ücreti ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuracak olanlar için kritik tarihler geldi. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte DİB-MBSTS başvurusunun 16 Mart - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı, DİB MBSTS sınav başvuru ücreti ise 240 lira olarak açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin merakla bekledikleri DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurusu başladı.
DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 16 Mart – 23 Mart tarihleri arasında alınacaktır.