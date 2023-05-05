Diyarbakırlı kızlar dünya şampiyonu

Diyarbakırlı 4 lise öğrencisi, çamaşır makinesinde su tasarrufu sağlayan çevreci filtre sistemi buluşuyla, The Earth Prize 2023 yarışmasında dünya şampiyonu olup, 100 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) ödül kazandı.

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Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Avjin Aktop, Damla Zerya Aslan, Yağmur Delal Cengiz ve kardeşi Irmak Zelal Cengiz, yaşanabilir bir dünya için icat ettikleri buluşla dünya şampiyonu oldu. Ekolojik Yıkama adlı projeleriyle öğrenciler, çamaşır makinelerinin su tüketimini düşürüp, kullanılan suyu arıtarak tekrar kullanım imkanı veren filtre sistemini keşfetti.

116 ÜLKEYİ ELEDİLER

İsviçre'deki The Earth Foundation'un düzenlediği dünyanın en prestijli çevresel sürdürülebilirlik yarışması The Earth Prize 2023'e, 116 ülkeden 13–19 yaş arası 1290 takım katılmıştı. Delova takımlarıyla Diyarbakırlı dört kız öğrenci, dünya şampiyonu olup, 100 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) ödül kazandı. İngiltere ikinci, ABD üçüncü oldu.

ÇAMAŞIRLAR ARTIK EKOLOJİK YIKANACAK

Delova Takımı üyelerinden olup, kısa bir süre önce New York Üniversitesi'nden tam burs kazanan Avjin Aktop; “Çevre ve iklim sorunlarına duyarsız kalmadık. Ekolojik yıkama filtre sistemimizle, çamaşır makinesinde 1 haftada kullanılacak suyun 6 ayda kullanılabileceğini kanıtladık. Az su ve az deterjan kullanımıyla, çevremiz korunacak. Para ödülüyle, projemizi daha da geliştireceğiz” dedi.