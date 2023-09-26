İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar?

İBB burs başvurusu 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında "İstanbul Senin uygulaması" üzerinden gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencilerine üç taksit halinde 6 bin lira verilecek olan İBB bursu için ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek.

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Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrencilere İBB burs müjdesi geldi. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ sayfasında yayınlanan duyuruya göre İBB bursu için başvurular başladı.

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvurusu İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Google Play ya da AppStore'dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.000 TL + 2.000 TL + 2.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek.

İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar

GEREKLİ BELGELER NELER?

Adli sicil kaydı

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.