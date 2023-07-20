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İl içi yer değiştirme sonuçları belli oluyor: Atama sonuçları için gözler personel.meb.gov.tr’de

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. İl içi yer değiştirme 35 farklı ili kapsarken sonuçlar personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden yayınlanacak.

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İl içi yer değiştirme sonuçları belli oluyor: Atama sonuçları için gözler personel.meb.gov.tr’de

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ardından, sonuç günü geldi. Atama sonuçları için gözler personel.meb.gov.tr’de.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak olan il içi atama sonuçları personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden paylaşılacak.

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLAYAN İLLER

Sıraİlİhtiyaç Listesi Linki
1Amasya

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2Ağrı

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3Antalya

TIKLAYINIZ

4Ardahan

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5Bartın

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6Batman

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7Bitlis

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8Bolu

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9BurdurTIKLAYINIZ
10Bursa

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11Düzce

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12Erzurum

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13Eskişehir

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14Gaziantep

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15Gümüşhane

TIKLAYINIZ

16Hakkari

TIKLAYINIZ

17Isparta

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18Karabük

TIKLAYINIZ

19Kars

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20Kocaeli

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21Kütahya

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22Kırıkkale

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23Kırklareli

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24Malatya

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25Mardin

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26Niğde

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27Sakarya

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28Siirt

TIKLAYINIZ

29Tokat

TIKLAYINIZ

30Trabzon

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31Uşak

TIKLAYINIZ

32Van

TIKLAYINIZ

33Zonguldak

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34Şırnak

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35İstanbul

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