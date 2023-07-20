İl içi yer değiştirme sonuçları belli oluyor: Atama sonuçları için gözler personel.meb.gov.tr’de
MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. İl içi yer değiştirme 35 farklı ili kapsarken sonuçlar personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden yayınlanacak.
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ardından, sonuç günü geldi. Atama sonuçları için gözler personel.meb.gov.tr’de.
İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak olan il içi atama sonuçları personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden paylaşılacak.
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLAYAN İLLER
|Sıra
|İl
|İhtiyaç Listesi Linki
|1
|Amasya
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|2
|Ağrı
TIKLAYINIZ
|3
|Antalya
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|4
|Ardahan
TIKLAYINIZ
|5
|Bartın
TIKLAYINIZ
|6
|Batman
TIKLAYINIZ
|7
|Bitlis
TIKLAYINIZ
|8
|Bolu
TIKLAYINIZ
|9
|Burdur
|TIKLAYINIZ
|10
|Bursa
TIKLAYINIZ
|11
|Düzce
TIKLAYINIZ
|12
|Erzurum
TIKLAYINIZ
|13
|Eskişehir
TIKLAYINIZ
|14
|Gaziantep
TIKLAYINIZ
|15
|Gümüşhane
TIKLAYINIZ
|16
|Hakkari
TIKLAYINIZ
|17
|Isparta
TIKLAYINIZ
|18
|Karabük
TIKLAYINIZ
|19
|Kars
TIKLAYINIZ
|20
|Kocaeli
TIKLAYINIZ
|21
|Kütahya
TIKLAYINIZ
|22
|Kırıkkale
TIKLAYINIZ
|23
|Kırklareli
TIKLAYINIZ
|24
|Malatya
TIKLAYINIZ
|25
|Mardin
TIKLAYINIZ
|26
|Niğde
TIKLAYINIZ
|27
|Sakarya
TIKLAYINIZ
|28
|Siirt
TIKLAYINIZ
|29
|Tokat
TIKLAYINIZ
|30
|Trabzon
TIKLAYINIZ
|31
|Uşak
TIKLAYINIZ
|32
|Van
TIKLAYINIZ
|33
|Zonguldak
TIKLAYINIZ
|34
|Şırnak
TIKLAYINIZ
|35
|İstanbul
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