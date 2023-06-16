İTÜ’den 58 yıl sonra gelen doktora onuru

İTÜ kuruluşunun 250’nci ve Cumhuriyetin 100’üncü yılında, 58 yıl önce elektrik mühendisliği bölümünü bitiren Bedrettin Dalan’a, “fahri doktora” verdi.

Sultan UÇAR

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İTÜ Senatosu, “Ülkemizde raylı sistemler, trafik, deniz taşımacılığı, çevre kirliliğinin önlenmesi, şehircilik ve eğitim gibi alanlarda yaptığı öncü ve nitelikli çalışmaları” nedeniyle, İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'a fahri doktora verdi.

250 YILLIK MİSYON

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ'nün 250 yıllık değişmeyen misyonu; tecrübe, bilgi ve birikimlerini, ülke ve insanlık için katma değere dönüştürme gayretidir” dedi. Bedrettin Dalan, mezunu olduğu İTÜ'den doktora almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Törene, İSTEK Vakfı Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve çok sayıda isim katıldı.

“EZBERCİ EĞİTİM EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR”

İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Onursal Başkanı Bedrettin Dalan eğitimin önemini SÖZCÜ' ye şöyle anlattı: “İnsan eğitilebilen, akıllı bir varlıktır. Akıl doğru eğitilirse, pırlanta gibi parlar, eğitilmezse kömürleşir. Bir milletin, aklı çalıştıran, problem çözen, soru sorup, sorgulayan yönde doğru eğitilmesi çok önemli.

Eğitim adı altında, ezbercilik aklı körleştirir. Ezberci eğitim, insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ülkemiz imkânlarıyla en üst seviyede eğitimle, soru soran, aklını çalıştıran, öğrendiğini hayata geçiren insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Mezunlarımız, dünyada önemli kurumlarda, çok önemli görevler alıyor.”

BEDRETTİN DALAN KİMDİR?

1941, Eskişehir doğumlu. İTÜ elektrik mühendisliği 1965 mezunu. İş hayatına TCDD'de başladı. 1984-1989 arası İBB başkanlığı yaptı. BM Çevre Programı Küresel 500 Onur Listesi'ne girdi. İSTEK Vakfı, İstek Okulları ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucu onursal başkanı.