Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2. döneminin son günü yaklaştı…

Öğrenciler yıl boyunca sergilendiği performansın, emeğin karşılığını alacağı karneler 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının 2. döneminin son günü olan 16 Haziran 2023 Cuma günü verilecek. Karneler saat 09:00 ile 10:30 saatleri arasında verilirken, öğlenci öğrencilere karneler 11:00 ile 12:00 saatleri arasında verilecek.

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Yaklaşım 20 milyon öğrenci karnelerini alarak 3 ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Karnelerin verilme saatleri için resmi bir duyuru olmadığı için okullarda farklılık gösterebiliyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK, SAAT KAÇTA?

Okullarda 16 Haziran 2023 Cuma günü karneler verilecek. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girecek.

Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor. Karneler okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler tarafından okul müdürlüğünden de alınabiliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ ÖBA ÜZERİNDEN

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran’da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran’da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.