Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek 2023?
Karneler, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenciye yıl boyunca gösterdikleri performans için emeklerinin karşılığı olarak verilecek. Karneler 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 09:00 ile 10:30 saatleri arasında verilirken, öğlenci öğrencilere karneler 11:00 ile 12:00 saatleri arasında verilecek.
Eylül ayında açılan okullarda öğrenciler yaz tatili öncesinde son gününü yaşıyor. Öğrenciler yıl boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak karneler alacak. Karneler 16 Haziran tarihinde verilecek.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK, SAAT KAÇTA?
Okullarda 16 Haziran 2023 Cuma günü karneler verilecek. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girecek.
Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor. Karneler okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler tarafından okul müdürlüğünden de alınabiliyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ ÖBA ÜZERİNDEN
2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.
Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran’da öğrenecek.
Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran’da yapılacak.
Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.