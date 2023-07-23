KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 yıllık üniversite seviyesindeki adaylar, 23 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılıyor. ÖSYM sınava katılan adayların merak ettiği soruya yanıt vererek, KPSS sonuçları için tarih verdi. KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.
Kamuda görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS lisans sınavı 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM’nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 28 Ağustos Cuma günü açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2023 KPSS lisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10’nun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.