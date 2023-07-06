KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı, tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

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KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu yayınlandı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU

KPSS 2023/1 TERCİH EKRANI

KPSS 2023 / 1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

KİMLER KPSS TERCİHİ YAPABİLECEK?

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak