KYK yurt başvurusu başladı mı, başvuru tarihleri belli mi?

Üniversiteler için araştırmalar hız kazanırken öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de merak ettiği konuların başında KYK öğrenci yurdu geliyor. Henüz bir açıklamanın yapılmamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt başvurularının alınması bekleniyor.

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Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar üniversiteye yerleşmenin ardından olası barınma sorununu çözmek için KYK yurdu araştırmalarına başladı. KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Ancak henüz konu hakkında KYK tarafından bilgilendirme yapılmadı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK tarafından henüz yurt hakkında bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 24 Ağustos'ta başlamıştı.

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt başvurularının alınması bekleniyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.