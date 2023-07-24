LGS boş kontenjan nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. LGS boş kontenjanlarına göre yerleşim yapabilecek olan öğrenciler, taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı, öğrenciler boş kontenjanlara yönelik tercihlerde bulunacak. Ayrıca yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

LGS LİSE BOŞ KONTENJAN NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçları sonrasında 2. tercih başvurusu yapacak öğrenciler lise boş kontenjanlarını ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilecek.

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

EOKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI