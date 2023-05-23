LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS (Liselere Geçiş Sınavı) için geri sayım başladı. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) önemli bir duyuru geldi. LGS sınav giriş belgesi, 26 Mayıs 2023 Cuma günü yayınlanacak.

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8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS çalışmalar sürerken, LGS sınav giriş belgesi yayınlanmasıyla öğrencilerin sınav yerini, saatini ve diğer önemli bilgileri belli olacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 26 MAYIS’TA

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs’ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden ilan edilecek.

LGS sınav giriş belgesi, 26 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs’a kadar başvuru yapacak.

Dilekçeler, sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacak.

Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran’da yapılacak” dedi.

10 İLDEKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA İLDE GİREBİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

“LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023’te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç, merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan’da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden, il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları, Bakanlık olarak belirleyeceğiz.”

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, “Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk; bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

LGS SONUÇLARI 26 HAZİRAN’DA

Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS KONULARI NELER?

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu